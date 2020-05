دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن MOZA MINI-P مانع اهتزاز للكاميرات والهواتف الذكية

أطلقت شركة Gudsen جمبل MOZA Mini-P الجديد وهي أداة تثبيت يتم تركيبها مع كل شيء بدءًا من كاميرات الحركة والهواتف الذكية وحتى الكاميرات الصغيرة وكاميرات ميرورليس، كما أنها يمكن طيها وحملها بكل سهولة عند التنقل والانتهاء من التصوير.

* شاهد الفيديو الخاص بـ MOZA MINI- P قبل المتابعة

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

تم عرض نموذج أولي لـ MOZA Mini-P لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي في معرض بكين الدولي للإذاعة والتلفزيون والسينما (BIRTV)، بدا الأمر مشوقا جدًا كنموذج أولي، وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميًا بعد فترة وجيزة من المعرض لكن ذلك لم يحدث، الآن تم الاعلان بشكل رسمي وتأكيد المواصفات. © القيادي الاعلان عن MOZA MINI-P مانع اهتزاز للكاميرات والهواتف الذكية

يبدو أن جمبل Moza Mini-P مصمم في المقام الأول لمدوني الفيديو الرحالة والمغامرين الذين يتطلعون إلى حزم الضوء بينما لا يزالون قادرين على تثبيت أكبر عدد ممكن من أنظمة الكاميرات الصغيرة المختلفة.

Advertisements

وبالتالي فإن MOZA Mini-P لديها سعة حمولة تبلغ 130-900 جرام مما يعني أنها يمكن أن تستخدم مع العديد من الكاميرات الصغيرة ، بما في ذلك كاميرات الحركة والهواتف الذكية والكاميرات الصغيرة والكاميرات الصغيرة ويمكن أيضًا تركيبها رأسيًا لتصوير قصص الانستجرام ومحتويات الوسائط الاجتماعية الأخرى.

© alqiyady الاعلان عن MOZA MINI-P مانع اهتزاز للكاميرات والهواتف الذكية * اقرأ أيضا: الإعلان عن Kinefinity MAVO Edge كاميرا فل فريم لتصوير 8K RAW

على الرغم من التركيز على الأنظمة الصغيرة، فإن حمولة 900 جرام تعني أنه يمكنه بالفعل التعامل مع الكاميرات الثقيلة مثل سلسلة A7 من سوني، ويمكنه فعليًا التواصل مباشرة مع كاميرات سلسلة A7 و A7R و A7S ماعدا A7R IV لعدة اسباب مثل غالق الكاميرا والتسجيل والضبط التلقائي للصورة.

كذالك الكاميرات من سلسلة A6x00 بدون مرايا جنبًا إلى جنب مع سلسلة RX100 و RX10 و RX0 و WX500 و HX60 و HX90 و HX99، بالنسبة إلى Fuji لدينا X-A7 و X-T3 و X-T2، وبالنسبة إلى كانون ستأخذ EOS RP و M6 و M6 Mark II و M200 و M50 و M5 و200 D إلا أنه لا يوجد وظيفة تسجيل بدء / إيقاف، إذا أردت التعرف على مزيد من المواصفات عليك بزيارة الموقع الخاص MOZA MINI-P على الإنترنت.

عندما لا يكون قيد الاستخدام يمكن طيه بسهولة ووضعه في حقيبة الظهر ،ولديه عمر بطارية 20 ساعة رائع لشحن واحد، يبدو أنه يمكنه الاستفادة من توصيل الطاقة USB من النوع C أيضًا، حيث يقدم مدخلات طاقة من 5 فولت حتى 2 أمبير وكذلك 9 فولت عند 2 أمبير للشحن السريع.

© alqiyady الاعلان عن MOZA MINI-P مانع اهتزاز للكاميرات والهواتف الذكية

من الجيد أن نرى امامنا مجموعة واسعة من المنافسات للكاميرات الصغيرة، حيث قامت باناسونيك GX85 قبل بضعة أيام بالاعلان عن مثبت gimbal جديد مثل هذا ويبدوا أنه يتميز بصفات جيدة أيضا، ويمكن أن يكون مفيدًا مع كاميرا Insta360 ONE R بدقة 4K والهواتف الذكية بالطبع .

يتوفر MOZA Mini-P للطلب المسبق الآن بسعر 199$ دولار أمريكي من متجر Gudsen عبر الإنترنت وسيكون متوفرا في B&H وعند التجار الآخرين قريبًا، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين.

The post الاعلان عن MOZA MINI-P مانع اهتزاز للكاميرات والهواتف الذكية appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي