طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وغائم فى الامارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التنوع فى الطقس على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث يتوقع خبراء الأرصاد بالسعودية، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، و أجزاء من تبوك و الحدود الشمالية و الجوف و حائل و القصيم والرياض و المدينة المنورة و مكة المكرمة.السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، و أجزاء من تبوك و الحدود الشمالية و الجوف و حائل و القصيم والرياض و المدينة المنورة و مكة المكرمة، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية من متوسطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.البحرين
يكون الطقس مستقراً في عُموم المناطق، الأربعاء، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
وفيما يلي درجات الحرارة المُتوقعة لبعض مناطق البحرين.
درجة الحرارة العظمى في المنامة: °33
درجة الحرارة الصغرى في المنامة: °29
درجة الحرارة العظمى في المحرق : °32
درجة الحرارة الصغرى في المحرق : °29
درجة الحرارة العظمى في البديع : °33
درجة الحرارة الصغرى في البديع : °29الامارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، مغبرا وغائما جزئياً على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً نهاراً خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً.
الرياح: شمالية غربية / 25 - 35 تصل إلى 50 كم/س أحياناً.
الخليج العربي: شديد الأضطراب الى مضطرب الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 الثاني عند الساعة 04:50 الجزر الأول عند الساعة 34:11 الجزر الثاني عند الساعة 30:22 بحر عمان: مضطرب الى متوسط الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 39:14 المد الثاني عند الساعة 39:01 الجزر الاول عند الساعة 58:20 الجزر الثاني عند الساعة 39:08 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 35 28 80 25 دبي 34 27 75 25 الشارقة 34 27 70 25 عجمان 35 26 75 25 أم القيوين 34 25 75 30 رأس الخيمة 36 25 70 25 الفجيرة 38 29 65 15 العين 38 25 65 20 ليوا 37 26 70 20 الرويس 35 25 75 35 السلع 35 24 75 20 دلما 33 26 80 35 طنب الكبرى 33 25 80 35 طنب الصغرى 33 25 80 35 أبو موسى 33 25 80 35
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