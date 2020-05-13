شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب فلسطينى برصاص قوات الإحتلال فى مخيم الفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن شابا يبلغ من العمر 15 عاما قتل برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلى فى مخيم الفوار بمحافظة الخليل وإن أربعة آخرين أصيبوا بجروح.

وكان نادى الأسير الفلسطينى قال، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت خلال الساعات الماضية 33 مواطنا منهم 16 من بلدة يعبد بالقرب من جنين بينهم سيدتان وطفلة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد قال فى وقت سابق اليوم، إن جنديا يبلغ من العمر 21 عاما لقى مصرعه بعدما أصيب فى الرأس بحجر أُلقى عليه من فوق أحد الأسطح فى بلدة يعبد بقضاء جنين أثناء انسحاب وحدته بعد اعتقال أربعة فلسطينيين.

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وأشار بيان نادى الأسير، إلى أن 12 من المعتقلين ألقى القبض عليهم بعد مقتل الجندى.

وقال سكان البلدة، إن جيش الاحتلال عاد واقتحم البلدة بعد الإعلان عن مقتل الجندى وأجرى عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين قبل أن ينسحب مرة أخرى.