شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محامى أردنى على الهواء خلال "لايف" على فيسبوك وسط صراخ أبنائه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المحامى الأردنى أكرم هيلات، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كان يتحدث عن أعمال المحامين ما بعد السيطرة على فيروس كورونا "كوفيد 19" فى منزله، قبل أن يسقط متوفيا، وسط صراخ وبكاء أبنائه.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن المحامى أكرم هيلات، أصيب بأزمة قلبية فى آخر البث المباشر الذى كان يستضيف فيه عددا من المحامين الأردنيين، وسقط مغشيا عليه وسط صراخ أبنائه، وارتفاع أصوات من كانوا بجانبه الذين حاولوا إنقاذه، مؤكدة أنه توفى على الفور قبل وصوله إلى المستشفى لإسعافه.



المحامى الراحل

وأوضحت وسائل الإعلام الأردنية، أنه سيصلى على هيلات، اليوم الأربعاء، فى مسقط رأسه ببلدة بيت راس شمال الأردن، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير فى مقبرة البلدة.

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من جهته نعى نقيب المحامين مازن أرشيدات، زميله هيلات، قائلا: "اننى إذ أعزى نفسى وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته، لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته".