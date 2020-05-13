شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: بيان اجتماع مصر بشأن ليبيا رسالة دبلوماسية متزنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن البيان الصادر عن الاجتماع الخماسي الذي دعت إليه مصر وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات «رسالة دبلوماسية متزنة». كما رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، بالبيان حول الانتهاكات والاختراقات التركية شرقي المتوسط.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس، أن ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله. وأكد أن منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب.

وكتب قرقاش «الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب».

ورحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، بالبيان المشترك الصادر من وزراء الدول الخمس. وأكدت الخارجية الليبية، في بيان، أن تركيا تضرب كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية عرض الحائط. وجددت رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين تركيا وفايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للميليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة.

كما جددت الوزارة تأييدها الكامل للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الليبي أعلن هدنة إنسانية خلال شهر رمضان احتراماً لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقة، إلا أن الميليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوماً فاشلاً على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، والتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية.

أوروبا تبحث اليوم نتائج «برلين»

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على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه ونظراءه الأوروبيين سيجرون، اليوم الأربعاء، مكالمة فيديو حول نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال دي مايو في تدوينة له بموقع «فيسبوك» «نواصل معالجة قضايا مهمة مثل الصراع الليبي واليوم مع نظرائي الأوروبيين سنقوم بإجراء مكالمة فيديو حول نتائج مؤتمر برلين».

الجيش يستهدف تجمعات المرتزقة

استهدفت قوات الجيش الليبي، أمس الأول الاثنين، تجمعات المرتزقة السوريين، بمحور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وقال عقيلة الصابر عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن وحدات المدفعية بالجيش الليبي استهدفت تمركزا للمرتزقة السوريين بالقرب من منطقة النادي الدبلوماسي بمحور عين زارة بطرابلس.

وأضاف الصابر أن الضربة كانت دقيقة ما تسبب في انسحاب الميليشيات من أغلب المناطق المجاورة للنادي الدبلوماسي الذي يتخده المرتزقة الأتراك غرفة عمليات متقدمة لهم.

من جانبه، قال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي شن سلسلة غارات دقيقة وعنيفة على مواقع المليشيات في المنطقة الوسطى جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وأضاف أن محاور القتال على طول الخطوط شهدت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات التركية في محور أبوقرين بالقرب من مصراتة.(وكالات)