شكرا لقرائتكم خبر عن الابتكار مخرجاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليس لأحد أن يدعي الحكمة والمعرفة الكاملة ولا الوعي المطلق ليفرض تصوراً، حتى لو كان مبتكراً.

مثلما أدى وباء فيروس كورونا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معه والحد من انتشاره ومحاولة السيطرة عليه، على البشر أيضاً ابتكار حلول استثنائية غير مسبوقة لمعالجة الآثار المترتبة على الوباء. ما يفعله العلماء الآن في محاولة التعرف إلى الفيروس وتطوير لقاح وعلاج له يتضمن من ناحية «التجربة والخطأ» استناداً إلى خبرات سابقة في التعامل مع الأوبئة والفيروسات وما هو متوفر من بيانات ومعلومات عن الفيروس الجديد، ومن ناحية أخرى تفكير خارج النماذج التقليدية لسياسات الصحة العامة. وفي الأغلب الأعم ما تأتي الابتكارات من هذه الناحية، التي تستند طبعاً إلى المعرفة المتراكمة والخبرة والتجربة، لكنها لا تبقى محصورة بطريقة «كما الكتاب».

وهذا ما يحتاج إليه البشر في مواجهتهم للآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المترتبة على إجراءات الوقاية من الوباء التي طالت أغلب دول العالم. فقد يجد الجميع في الابتكار مخرجاً أفضل من تلك الأزمة لا توفره الحلول التقليدية ولا المعالجة المبنية على «الحكمة السائدة». وليس القصد هنا تجاهل الحكمة التقليدية تماماً أو الشطط في ابتكار الحلول، وإنما قدر من الخيال المستند إلى المعرفة والخبرة.

ببساطة، لا يمكن مثلاً الاكتفاء بمعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على توقف أغلب الاقتصاد العالمي نتيجة الإغلاق والحجر الصحي بالحلول ذاتها التي تعتمدها الحكومات والسلطات النقدية والمالية في مواجهة أزمة اقتصادية نتيجة الركود في نهاية دورة اقتصادية عادية أو نتيجة انكماش حاد في قطاع ما يجر بقية قطاعات الاقتصاد معه.

فما يواجهه العالم ليس «ركوداً اقتصادياً» بالمعنى المتعارف عليه، إنما نحن أمام توقف فجائي، في ظرف اقتصادي لم يكن أصلاً جيداً للنشاط.

لذا، لا بد من الابتكار والتفكير في حلول لم يسبق تجريبها حتى. فليس من المنطقي أن تطبق حلولاً مجربة لمشكلات وأزمات تقليدية على وضع استثنائي. قد تخفف

تلك الحلول من وقع الأزمة وتلافي بعض الأضرار، لكنها ليست ناجعة ولا كافية لضمان انتعاش اقتصادي مستدام بعد الأزمة.

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ويقع العبء هنا على عاتق قادة الفرق الاقتصادية من واضعي السياسات ومنفذيها لتشجيع الجميع على ابتكار الحلول الاستثنائية لهذا الغرض الاستثنائي. وعلى هؤلاء القادة أيضاً ألاّ يخشون من أفكار قد تبدو «غير عادية» أو «لم تجرب من قبل»، فهذا هو جوهر الابتكار.

ما ينطبق على العلم والبحث والاقتصاد ينطبق على

بقية مناحي النشاط الإنساني التي تأثرت بأزمة وباء كورونا. ولعل في مقدمتها السياسة ونظم الإدارة، خاصة أن العالم كله حاول بشكل أو بآخر أن يتبع خطى الصين في طريقة إدارتها للأزمة. وليس في ذلك ابتكار بالطبع، حتى لو تم تكييف الإجراءات لتناسب المجتمعات ونظم الحكم المختلفة. وإذا كان ذلك مفهوماً في ظل محاولة التصدي لخطر عالمي طارئ فلا يجوز أن يكون مخرجاً من الأزمة أو لتفادي أزمات متوقعة والوقاية منها.

يحتاج العالم، إلى ابتكار مخرج يعظم الجوانب الإيجابية التي أفرزتها أزمة الوباء ويعزز العلاقة بين السلطات والجماهير بشكل يضمن التعاون الإيجابي في مواجهة أي مخاطر محتملة على الدول والأوطان. ومرة أخرى، ليس لأحد أن يدعي الحكمة والمعرفة الكاملة ولا الوعي المطلق ليفرض تصوراً، حتى لو كان مبتكراً؛ بل هنا تأتي مرة أخرى أهمية دور القيادات في تشجيع من يعملون معهم على الابتكار والإبداع للتوصل لمخرج يضمن الاستفادة القصوى من دروس الأزمة بما يجعلها «انتصاراً سياسياً» للجميع.

الأمر نفسه ينطبق على بقية أمور البشر ونشاطهم، ولا نريد الاستطراد بتكرار القول في مناحي الاجتماع والصحة النفسية والعقلية والأمن الغذائي والسلامة والاستدامة البيئية وإنعاش الموارد الطبيعية.. الخ. فقط نشير إلى أن الخبراء التقليديين في كل مجال إنما يميلون إلى اعتماد «الحكمة التقليدية السائدة»، وهنا ربما يكون من الأفضل أن يشارك مبدعون ممن ليسوا خبراء أو أكاديميين في مجال ما مع خبراء ذاك المجال وأكاديمييه لإشعال جذوة الابتكار. بالطبع على أن يكون الحل، أو المخرج النهائي، محكماً من قبل الجميع وفي مقدمته قيادات تلك الفرق في المجالات المختلفة.

مرة أخرى، لا تتوقع أن تستخدم نماذج تقليدية على وضع استثنائي وتنتظر نتيجة جيدة- ولو حتى من باب «الحظ»؛ بل ليكن الحظ مدخلاً في المقدمات لتضمن نتائج (مخارج) جيدة - وذلك هو المقصود بالابتكار.

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