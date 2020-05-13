شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع السعودية تسخر طائرات الإخلاء الطبى الجوى لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت وزارة الدفاع ممثله بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، أسطول طائرات الإخلاء الطبى الجوي النفاثة والعامودية على مدار (24) ساعة لنقل من تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم لتلقي الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من مدن المملكة وخارجها بعد إيقاف حركة الطيران الداخلى والخارجي بالإضافة لنقل العينات الخاصة بفيروس كورونا من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني ، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة لتوفير جميع الإمكانات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي هذا التعاون امتداداً للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على جميع الأصعدة للتصدى لجائحة كورونا حيث تم نقل أكثر من ( 198 ) مريضاً بواقع ( 67 ) رحلة إخلاء طبى جوى خلال الأسبوعين الماضية من مختلف مناطق المملكة.

تجدر الاشارة أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من ( 2500 ) مريض بما يزيد عن ( 1600 ) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.