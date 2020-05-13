شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الحكومة حريصة على المصداقية ومحاسبة كل من يتسبب بإثارة الهلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير شؤون الإعلام بالمملكة الأردنية أمجد عودة العضايلة، أنّ الحكومة حريصة على الشفافيّة والمصداقيّة، وتقديم المعلومة الدقيقة للرأى العام والمواطنين، مشدّداً على أنّ أيّ حالة من التهويل أو إثارة الهلع سنتعامل معها وفق أحكام القانون، وسنحاسب كلّ من يتسبّب بها.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشار العضايلة خلال إيجاز صحفى في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الثلاثاء، إلى الاعتذار الذى قدّمته وكالة الأنباء الأردنيّة بسبب المعلومة الخاطئة التي نشرتها حول أعداد الإصابات لهذا اليوم، والتي نقلها أحد مندوبيها في الميدان، مجدّداً التأكيد أنّ الوضع الراهن لا يقبل الخطأ، وكلّ من يتسبّب به سيعرّض نفسه للمساءلة.

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وحول الاستفسارات العديدة الواردة بخصوص آليّة استقبال طلبات أبناء الأردنيّات، وحملة الجوازات الأردنيّة المؤقتة المقيمين، للعودة إلى المملكة؛ أشار إلى أنّ بإمكان هؤلاء التواصل مع السفارات الأردنيّة في الدول التي يتواجدون فيها، وتقديم الطلبات من خلالها؛ مبينا أنّ وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين ستعيد خلال الفترة المقبلة فتح المنصّة الإلكترونيّة (safelyhome.gov.jo) من جديد أمام من لم يتمكن من التسجيل في المرّات السابقة من الأردنيين أو حملة الجوازات المؤقّتة أو أبناء الأردنيّات.

وفيما يتعلق بالسماح للقطاعات التجاريّة بالعمل خلال أوّل أيّام العيد؛ جدّد العضايلة التأكيد على أنّ هذا اليوم سيكون بمثابة حظر شامل، أشبه بما يتمّ تطبيقه كلّ يوم جمعة، مع السماح للأشخاص بالخروج سيراً على الأقدام فقط، وبالتالي لن يسمح للقطاعات التجاريّة بالعمل.

ونوّه العضايلة إلى أنّ رئاسة الوزراء عممت اليوم الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من أيّار الحالي على جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.