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الصحة الموريتانية تعلن تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل حالة وفاة لموريتانى يبلغ من العمر 63 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أن المواطن المذكور كان يعمل في محل بقالة في العاصمة نواكشوط، ويعاني من المرض منذ ثلاثة أيام، مضيفة أنه تنقل بين عيادتين خصوصيتين، حيث كان يتلقى العلاج، دون أن يتم إخضاعه لفحص كورونا أو الاتصال بالوحدة الصحية الخاصة بمتابعة المرض، ما يظهر تساهل هذه المؤسسات تجاه التعليمات التي أصدرتها الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها بدأت في متابعة كل الذين خالطوا الشخص المتوفى لتحديدهم والبدء في حجرهم حالما يتم التعرف عليهم، بالإضافة إلى تطويق البقالة وحجر كل العاملين فيها، وحجر أسرة المعني.

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصرامة في تطبيقها.  

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