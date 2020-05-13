متى يذوب الرجال كالشموع ؟!!

كثير من الناس يتساءلون عن الحب ، فمن يعتبرونه مضيعة للوقت وإهدار للصحة والتفكير وآخرين يعتبرونه متاع للروح والعقل، لتكون هذه المسألة محل وجهات نظر قديم جديد على مر العصور والأزمان.

لكن من قال أن الحب، مضيعة للوقت فلكي نفهمه لابد أن ندرك جيداً أنه غذاء للروح ، فبدون أدنى شك الحب في الأصل مشاعر يغلب عليها الجبرية ، فبدون سابق إنذار أو اختيار تتحرك مشاعر الفرد منا تجاه من يعشقها.

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ومن هنا فتعامل القيم والأخلاق معه من منطلق أن الإنسان مخيراً لا مجبراً، كما أنه يكون بضوابط وهى: إذا حبيت فلا تخطأ وإنما اتبع الوسائل الصحية و الصائبة المعروفة وهو ما أكده كتاب” روضة المحبين ونزهة المشتاقين”، وأيضا في الجزء الرابع من كتابه ” زاد الميعاد في هدي خير العباد”.

إذن فالحب غريزة داخلية تدفعك دفعا كالجوع والعطش، وطريقة الحب التي يتبعها الشخص، هي التي تحدد الإفصاح عن هذا الشئ ،

فالأعراف والتقاليد والقيم العربية الأصيلة وضعت التدابير الوقائية لعدم الوقوع في المحظور ، واحترام رغبتها وإرادتها في الاختيار ، هذه القيم الحميدة في ضبط حالة الحياة ، فمن يقرأ التاريخ يجد ثيودرة التي تزوجها إمبراطور بيزنطا “جاستنيان” في 548 م قالت كلمتها المشهورة : الناس أمام الذهب والنساء شموع تذوب” .فاحذر عزيزي المحب من الذوبان.

كتبه:

أ. عبدالعزيز بن رازن – ciars