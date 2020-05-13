دردشة مع الحكم الدولي “خليل جلال”

ضيفنا حكم دولي مميز شارك في العديد من المناسبات الدولية، ادار مباراة افتتاح كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 بين البرازيل وبلجيكا في بكين ، شارك في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا ، تولى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بعد إعتزاله ، يعتبر من نخبة الحكام المحليين والدوليين ، ضيفنا الحكم الدولي ” خليل جلال”

س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟

خليل بن ابراهيم جلال الغامدي

س2/ هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟

ليس الجميع بكل تأكيد

س3/ هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟

نعم كثيرا بالذات العادات الصحيه أصبحت أكثر حرص ودقه

س4/ أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟

بالعكس أظهرت الكثير من المواهب و الشخصيات المختلفه وأصبحت السوشل ميديا مدرسه لمعرفه الكثير من الخبرات

س5/ من لاعبك المفضل ؟

كثير من الاعبين يستحق رتبه الأفضل .

س6/ ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟

انا احب الكوره الحلوه في اي نادي ..

س7/ من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟

الان اصبح المحتوى هو من يصنع الكوميديا وليست الشخصيه من وجه نظري

س8/ مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟

انا متابع قوي لقناهالذكريات .يعجبني كل ما فيها

س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟

ان اصبح حكم كره قدم

س10 / مطربك المفضل ؟

لست من هواه الطرب ولا اتابع احد بعينه

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س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟

بفضل الله حققت كل مااحلم به و لأن جاري البحث عن حلم جديد ..

س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟

مكه المكرمة

س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟

لكل من يحبني في الله

س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟

في الغالب نعم لانشغالي بالعديد من البرامج و الأنشطة عبر الإنترنت ..

س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟

كل من سبقني في مجالي

س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟

كثيرا ولله الحمد

س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟

لكل شباب هذا الوطن لكل ابطال المستقبل السعودي لكل مرابط وقائم على رؤيه 2030

س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟

لست مهتم في الوقت الحالى

س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟

بدون شك ارفع راسي واردد

دائما الحمدلله على نعمه السعوديه..

س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟

هي دايمآ البدايه القادمه…