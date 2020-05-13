دردشة مع الحكم الدولي “خليل جلال”

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ضيفنا حكم دولي مميز شارك في العديد من المناسبات الدولية، ادار مباراة افتتاح كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 بين البرازيل وبلجيكا في بكين ، شارك في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا ، تولى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بعد إعتزاله ، يعتبر من نخبة الحكام المحليين والدوليين ، ضيفنا الحكم الدولي ” خليل جلال”
س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟
خليل بن ابراهيم جلال الغامدي
س2/ هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟
ليس الجميع بكل تأكيد
س3/ هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟
نعم كثيرا بالذات العادات الصحيه أصبحت أكثر حرص ودقه
س4/ أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟
بالعكس أظهرت الكثير من المواهب و الشخصيات المختلفه وأصبحت السوشل ميديا مدرسه لمعرفه الكثير من الخبرات
س5/ من لاعبك المفضل ؟
كثير من الاعبين يستحق رتبه الأفضل .
س6/ ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟
انا احب الكوره الحلوه في اي نادي ..
س7/ من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟
الان اصبح المحتوى هو من يصنع الكوميديا وليست الشخصيه من وجه نظري
س8/ مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟
انا متابع قوي لقناهالذكريات .يعجبني كل ما فيها
س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟
ان اصبح حكم كره قدم
س10 / مطربك المفضل ؟
لست من هواه الطرب ولا اتابع احد بعينه
س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟
بفضل الله حققت كل مااحلم به و لأن جاري البحث عن حلم جديد ..
س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟
مكه المكرمة
س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟
لكل من يحبني في الله
س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟
في الغالب نعم لانشغالي بالعديد من البرامج و الأنشطة عبر الإنترنت ..
س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟
كل من سبقني في مجالي
س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟
كثيرا ولله الحمد
س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟
لكل شباب هذا الوطن لكل ابطال المستقبل السعودي لكل مرابط وقائم على رؤيه 2030
س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟
لست مهتم في الوقت الحالى
س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟
بدون شك ارفع راسي واردد
دائما الحمدلله على نعمه السعوديه..
س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟
هي دايمآ البدايه القادمه…
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