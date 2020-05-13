إزالة مبان مهجورة وآيلة للسقوط في عدة أحياء بالمدينة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضمن برنامج “التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري” باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في عدة أحياء. يأتي ذلك في وقت واصلت فيه الأمانة حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وتأتي هذه الجهود التي تقوم بها الأمانة لتحسين المشهد الحضري، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ. Advertisements

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