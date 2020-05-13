طائرات الإخلاء الطبي الجوي تدعم جهود «الصحة» لمواجهة «كورونا» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن تسخير أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة والعامودية على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم. ويأتي هذا التعاون امتداداً للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على كافة الأصعدة للتصدي لجائحة كورونا. وفي إطار هذه الجهود تم نقل أكثر من 198 مريضاً بواقع 67 رحلة إخلاء طبي جوي خلال الأسبوعين الماضيين من مختلف مناطق المملكة. وتشمل الحالات التي تعمل طائرات الإخلاء الطبي على نقلها كلاً من مرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من كافة مدن المملكة ومن خارجها. Advertisements كذلك تتضمن الحالات نقل العينات الخاصة بفيروس كورونا من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني، وذلك بعد إيقاف حركة الطيران الداخلي والخارجي.

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