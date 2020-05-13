روح زايـد الخيـر والإنسـانية تنيـر دربنـا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى ال16 لرحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن روح الشيخ زايد تجول بيننا، في قلب كل واحد منا، تنير دربنا إلى الطريق السليم، لنبقى دولة قوية ومتمسكة بقيمنا.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أنه لو كان الشيخ زايد بيننا اليوم، لجعل من الإنسانية عدوى تنتقل بين الناس، ولخفف آلامنا؛ باهتمامه ودعمه، وزرع فينا الطمأنينة، ولكان القائد المعطاء، وصاحب البصيرة في أحلك الأوقات، ومصدر أملنا في لحظة ضعف وخوف، ومصدر إلهام للجميع عندما يمر العالم بمحنة.

كما أوضح صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، هو رمز عالمي للخير والإنسانية، وفي «يوم زايد للعمل الإنساني» نجدد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون. وقال سموه: ما أحوج العالم اليوم إلى استلهام إرثه الثري؛ لتعزيز التضامن والتكافل بين الناس في ظل الظروف التي تمر بها البشرية.