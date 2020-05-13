«ناسا» تختبر «المثابرة» استعداداً للمريخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



تجري وكالة الفضاء الأمريكية، «ناسا»، اختباراتها على أجهزة الاستشعار وتقنية الملاحة، وجهاز الأشعة السينية، ومستشعر رادار، بمركبة «المثابرة»، في صحراء نيفادا الأمريكية، القادرة على أخذ قراءات من تحت سطح المريخ استعداداً لإطلاقها إلى الكوكب في 17 يوليو/ تموز القادم.

وبسبب الظروف الراهنة اقتصرت الاختبارات على نقل المعدات المراد فحصها من دون نقل المركبة بأكملها إلى الصحراء، ويدير 7 علماء الاختبار في الموقع من قبل 150 عالماً عن بعدُ، من جميع أنحاء العالم، حيث يتلقى العلماء في الموقع أوامر التشغيل الميدانية.

وقال ريموند فرانسيس، من مختبر الدفع النفاث في «ناسا»: نسعى إلى اختبار معداتنا ميدانياً قبل إطلاقها، من خلال التدريب عن بُعد، وتحديد مكان وضع المركبة استناداً إلى لقطات كاميرا موجودة على متنها، وكيفية تحديد الصخور، أو الحطام البيئي الذي نود جلبه.

وأضاف: «نهدف أيضاً إلى تدريب عدد من العلماء المنتسبين حديثاً إلى الوكالة قبل انخراطهم بالعمل في مهمة المريخ، قبل إطلاقها».

وتعتبر مهمة المريخ جزءاً من برنامج «أرتيمس»، وهو برنامج رحلات فضائية تابع ل«ناسا»، وشركات «الطيران الفضائي» التجارية الأمريكية، والشركاء الدوليين، مثل وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا».