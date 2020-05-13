غشاء إلكتروني يمنع النوبات القلبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر علماء من جامعتي إلينوي وواشنطن الأمريكية، غشاءً إلكترونياً يمنع النوبات القلبية وينظم ضربات القلب، باستخدام تقنية «نمذجة الكمبيوتر» وطابعة ثلاثية الأبعاد.

يعمل الغشاء بشبكة من أجهزة الاستشعار والأقطاب الكهربائية، تشبه شبكة العنكبوت، صُممت من السيليكون، بشكل حرف «إس»، حتى تتمكن من التمدد والانحناء حول القلب، لمراقبة النشاط الكهربائي للقلب باستمرار، ما يسهم في إحداث صدمات كهربائية للحفاظ على معدل ضربات القلب الطبيعي. ويتميز الغشاء بالمرونة كي يتناسب بشكل مريح مع القلب. وينظم الغشاء الضربات للمساعدة على التحكم في نبضات القلب، بكفاءة أعلى من أجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية والأجهزة القابلة للزرع، إضافة إلى إعادة تشغيل القلب في حالة حدوث نوبة قلبية.

وقال إيجور إيفيموف، بروفيسور الطب الحيوي من جامعة واشنطن، وأحد مهندسي التصميم: «نعمل على ابتكار الغشاء منذ عام 2014، ونحن حالياً على بعد خطوة واحدة من استخدامه على البشر».

وأضاف: «يعد هذا الجهاز حدثاً ثورياً في تاريخ الطب، ففي حال حدوث نوبة قلبية أوعدم انتظام ضربات القلب، يمكنه تطبيق العلاج اللازم، من خلال استخدام المنبهات الكهربائية بطريقة تعيد تنظيم ضربات القلب وتحد من الموت المفاجئ».