«الأخوة الإنسانية» تصلّي بالعالم غداً للخلاص من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية المقرر أن تقام، غداً، نجحت في توحيد العالم بأطيافه كافة، تحت مظلة الأخوة الإنسانية للدعاء، والصلاة، والتضرع، من أجل خلاص الإنسانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19». وبالمناسبة، قال سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «الملايين سيضمون قلوبهم وأصواتهم مع شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، استجابة لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ثمرة خير انطلقت من أبوظبي برعاية محمد بن زايد الذي يلهمنا دوماً لمواجهة «كورونا» بالعلم، والإيمان، والعمل الإنساني المشترك».

من جانبه، قدم بابا الفاتيكان فرنسيس، شكره إلى الممرضين، خلال يومهم العالمي الموافق 12 مايو/ أيار، على «خدمتهم للإنسانية»، في ظل جائحة كورونا، داعياً في الوقت نفسه الدول إلى «الاستثمار» في أنظمتها الصحية التي يسودها الإهمال.