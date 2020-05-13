مقتل جندي «إسرائيلي» شمالي الضفة.. والاحتلال يتوغل في غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلسطين المحتلة: ”الخليج 365”، وكالات

قتل جندي «إسرائيلي» برشق حجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس الثلاثاء، خلال مواجهات دارت مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للبلدة.

فيما أطلق جنود الاحتلال النار على شاب فلسطيني قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن، بينما نفذت آليات قوات الاحتلال توغلاً محدوداً شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية، في وقت نددت الجامعة العربية، بقرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي في مدينة القدس، لمدة 6 أشهر أخرى، في محاولة للتغطية على جرائمها، وتنفيذ مخططاتها بتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها، في حين تسعى فرنسا لإقناع شركائها الأوروبيين بتبني رد صارم على «إسرائيل» إذا ضمت أجزاء من الضفة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أن الجندي عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح أمس «برشق حجارة في رأسه أثناء نشاط عملاني للجيش» في بلدة يعبد غربي مدينة جنين، ما تسبب بقتله. لكن وكالة الأنباء الفلسطينية أوضحت «أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس الثلاثاء أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غربي جنين»، مشيرة إلى تجدد المواجهات. وأضافت أن القوات «الإسرائيلية» استقدمت «تعزيزات عسكرية وداهمت عدداً من منازل المواطنين». وقال نادي الأسير الفلسطيني أمس إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الساعات الماضية 33 مواطناً منهم 16 من بلدة يعبد بينهم سيدتان وطفلة.

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من جهة أخرى، زعمت شرطة الاحتلال أنه تم «إحباط» عملية طعن عند حاجز قلنديا، وأنه تم «تحييد» المنفذ. وادعت الشرطة أن فلسطينياً اقترب من أحد حراس الأمن الموجودين في معبر قلنديا، وبيده أداء حادة، فتنبه له الحارس وأطلق النار عليه.

وفي قطاع غزة، ذكر مصادر فلسطينية أن 4 جرافات عسكرية توغلت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، لمسافة محدودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف قرب السياج الأمني. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا النار في اتجاه الأراضي الزراعية قرب منطقة الطاقة شرق مدينة غزة، كما أطلقوا النار نحو قوارب الصيادين في بحر السودانية شمال غربي المدينة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

في غضون ذلك، دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي في مدينة القدس ومنع طواقمه من العمل في المدينة المحتلة والأراضي العربية المحتلة عام 1948 لمدة ستة أشهر أخرى في محاولة للتغطية على جرائمها وتنفيذ مخططاتها بتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها.

على صعيد آخر، كشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد «إسرائيل»، وفرض رد صارم إذا مضت قدماً في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة «رويترز» أمس الثلاثاء، عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، أن بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ تريد أيضاً مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يعقد يوم الجمعة المقبل، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي. ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء «إسرائيل» عن اتخاذ تلك الخطوة.