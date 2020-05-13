محمد بن زايد: الممرضون يواجهون «كورونا» بشجاعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببدء الفحص المجاني للمواطنين في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»: «نحتفي باليوم العالمي للتمريض هذا العام بينما تقف الممرضات والممرضون بشجاعة في الخطوط الأمامية لمواجهة «جائحة كورونا».. تحية تقدير وعرفان لهم في الإمارات والعالم.. دورهم أساسي وتضحياتهم كبيرة ومقدرة.. مهنتهم تجسد كل معاني الرحمة والرفق والإنسانية».

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في بيان مشترك، أن سموه وجّه أيضاً بالفحص المجاني لعمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين إلى جانب عدد من الفئات والتي تشمل أصحاب الهمم والمرأة الحامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، إضافة إلى الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين المقربين من المصابين على أن تقوم الجهات الصحية المختصة بتحديد مواعيد وتوقيتات الفحوص وإعلام الجمهور الكريم.

وأوضحت الوزارة والهيئة أن مبادرة سموه تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل الممكنة، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس «كورونا المستجد»، حرصاً على سلامة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين وحفاظاً على حياتهم.

وبناء على توجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، انطلقت يوم الأحد الماضي، مبادرة المشاركة بالتصدي لوباء كورونا (مشاركون يا وطن)، من مدينة العين كمرحلة أولى، برعاية وحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان.

انطلقت المبادرة، والتي تعد الأولى من نوعها، لتوزيع مجموعة كبيرة من المستلزمات الطبية والوقائية مجاناً على شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في مدينة العين، كنقطة انطلاق أولى، تليها تباعاً مدينة أبوظبي وباقي إمارات الدولة.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز صحة وسلامة المجتمع ومواجهة هذا الوباء العالمي، وسعياً إلى المشاركة الفاعلة بمجموعة من الإجراءات الوقائية التي تحمي المجتمع مواطنين ومقيمين.

وأضاف أن الحكومة الرشيدة حرصت منذ انتشار هذا الوباء على اتخاذ كل السبل والإجراءات لحماية شعب الإمارات، الذي أثبت أيضاً أنه على قدر كبير من الوعي والمسؤولية في مواجهة هذا الوباء بمشاركة العديد من الجهات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة جولدن هيلث للرعاية الصحية الدولية الدكتور وسام ذيب، أن الحملة التي انطلقت بمساهمة من المؤسسة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، تمكنت من توزيع العديد من العبوات الطبية على سكان المدينة، وتطمح لتوزيع 25 ألف عبوة خلال الأيام الخمسة التي ستستغرقها في مدينة العين من خلال خطة توزيع تشمل جميع إمارات الدولة.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى عدة نقاط رئيسية أهمها إيمان وحرص إدارة الشركة على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمبادرة بمشاركة القطاع الخاص، ولا سيما القطاع الطبي بالمشاركة الفاعلة من خلال إيجاد الحلول العملية للتصدي لوباء كورونا والكفيلة من الحد لانتشاره.

وأضاف أن هذه الحملة تنطلق كمرحلة أولى في العين، متطلعاً إلى توزيع أكبر عدد من المستلزمات الوقائية الطبية في العديد من إمارات ومناطق الدولة، والتي تحتوي على وسائل الوقاية التي تتكون من قناع للوجه الذي يحمي جميع أجزائه كالفم والأنف والعينين من عدوى الفيروس وغيرها.

(وام)