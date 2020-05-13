الإمارات ترسل 7 أطنان إمدادات طبية إلى بيلاروسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، طائرة مساعدات تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بيلاروسيا؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية؛ لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال أحمد الطنيجي، سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا: «إن دولة الإمارات وقفت بحزم إلى جانب جميع الدول التي تعمل على احتواء وباء «كوفيد-19»، وبعثت رسالة إلى العالم، أظهرت فيها أن التضامن يجب أن يتجاوز الأقوال، وأن يصبح عملاً ملموساً.

ونجحت الإمارات في دعم أكثر من نصف مليون من العاملين في المجال الطبي في عشرات الدول، مما يدل على التزامنا بمكافحة هذا الفيروس معاً».

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم، أكثر من 523 طناً من المساعدات إلى 45 دولة، استفاد منها 523 ألفاً من العاملين في المجال الطبي. (وام)