شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رأس الخيمة: 1200 منشأة تخضع للتفتيش الصحي خـلال شهـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة خضوع 1200 منشأة، بين غذائية وأخرى تقدم خدمات تمس الصحة العامة، للرقابة الوقائية والتفتيش الغذائي والصحي، خلال شهر، والتأكد من تقيدها والتزام العاملين فيها بالإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي «كوفيد 19»، وضمان سلامة وجودة الأغذية والخدمات، التي تقدمها.
وأكدت شيماء الطنيحي، مديرة إدارة الصحة العامة في البلدية، أن جميع المؤسسات والمنشآت الغذائية، ونظيراتها، التي تقدم خدمات ذات صلة بالصحة العامة، والعاملة في الإمارة، تستجيب في الأوضاع العالمية الراهنة، للتوجيهات الصادرة من البلدية وهيئة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية، بالتعاون مع البلدية، وتشمل حالة الاستجابة والتعاون أصحاب المنشآت والعاملين فيها والجمهور.
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