«المعرفة» و«الياه سات» توفران خدمة الإنترنت لطلبة الظفرة مجاناً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تعاونها مع شركة الياه للاتصالات الفضائية - «الياه سات»، لتوفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية مجاناً للطلبة في منطقة الظفرة في أبوظبي.
وقالت سارة مسلم، رئيس الدائرة: «منذ بدء العمل بنظام التعليم عن بعد خلال شهر مارس، حرصنا على التعاون مع جميع شركائنا لضمان استمرار العملية التعليمية في أبوظبي بأعلى جودة ودون تأثر أو انقطاع، وتبرز أهمية التعاون مع «الياه سات»، في توفير الدعم الذي يحتاجه الطلبة في المناطق النائية».
وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «في ظل الظروف الراهنة، تغيرت طبيعة التعليم بشكل جذري، حيث أصبح التركيز بشكل أساسي على التعليم عن بعد عبر المنصات والوسائط الإلكترونية والرقمية».
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