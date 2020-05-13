شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإصابات بـ «كورونا» عربياً..والكويـت تلاحـق مروجـي الشائعـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

”الخليج 365”

تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، في كل من السعودية، والكويت، بينما سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في قطر، في وقت أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس ، منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً، في محافظة بيش، بمنطقة جازان، اعتباراً من أمس،كما قررت منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة في الفترة من 23 وحتى 27 الجاري،في حين مددت السلطات الجزائرية الحجر الصحي 15 يوماً.

وكانت السعودية،كشفت، أمس ، عن تسجيل 2520 حالة تعاف جديدة، لترتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 41014 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 9 حالات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس ، تسجيل 194 حالة شفاء جديدة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 3101.

وأضافت أنه تم تسجيل 991 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 10277حالة.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 حالة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة، بثينة المضف، إنه تم الحجز على 128 عمارة بسبب كورونا.

وتلاحق وزارة الداخلية الكويتية مروجي الإشاعات الذين يبثون أخباراً كاذبة بخصوص تداعيات التعامل مع أزمة كورونا، وتمكنت من ضبط 9 حسابات إلكترونية قامت بنشر أخبار وشائعات كاذبة، وترويجها.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الحالات 3721، فيما تماثلت 1250 حالة للشفاء، إضافة إلى استقرار عدد حالات الوفاة عند 17 حالة.

البحرين: وفاة مواطن ثمانيني

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس ، وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 80 عاماً، بسبب كورونا».

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات إلى 9 حالات.

كما أكدت الوزارة تسجيل 173 إصابة جديدة، و30 حالة شفاء.

الإصابات في قطر تقفز إلى 1526

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1526 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25149 حالة، كما تم تسجيل 179 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3019.

فلسطين: لا إصابات جديدة

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وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا، لليوم الخامس على التوالي، بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.

لبنان: إغلاق كامل لأربعة أيام

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع العدد التراكمي إلى 870 حالة.

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء اليوم، الأربعاء.

وفي سياق آخر، قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس، تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوماً إضافية، حيث سيمتد هذا القرار إلى غاية 31 الجاري.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 6380 حالة.

كما تم تسجيل 119 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد إجمالي للمتعافين إلى 2930.

وأعلن محافظ النجف وسط العراق، لؤي الياسري، أمس ، خلو المحافظة من «كورونا».

وقال إن «النجف لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بفيروس كورونا».

الأردن يحد من تداول العملات

وأغلقت لجنة التقصي الوبائي في الأردن، أمس، 39 محلاً تجارياً بصورة احترازية في محافظة جرش الشمالية .

وأعلنت الحكومة وقف دخول الشاحنات للمملكة واعتماد نظام «النقل التبادلي» بتفريغ حمولات الشاحنات القادمة من الخارج مع أخرى من داخل الأردن.

وقال وزير شؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن إجراءات جديدة ستتبع مع عودة عمل القطاع العام بعد نحو أسبوعين، بينها الحد من تداول العملات الورقة، والنقدية، والاستعاضة عنها بوسائل الدفع الإلكتروني.وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 14 إصابة جديدة، بينها 3 حالات في محافظة الزرقاء الشمالية لأول مرة، و5 لمخالطي سائق شاحنة محافظة المفرق الشمالية، و3 طلاب ضمن العائدين من الخارج، و3 سائقي شاحنات، بإجمالي 576 مصاباً، مقابل عدم تسجيل حالات شفاء جديدة.

وفي مصر، طالب حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بفرض حظر كامل لمدة أسبوعين، اعتباراً من آخر أسبوع من شهر رمضان، إلى جانب أسبوع عيد الفطر، نظراً للسلوكات الخاطئة من جانب بعض المواطنين، معرباً عن خشيته من تدافع الناس على الأسواق قبل العيد، ولذا يجب اتخاذ إجراءات احترازية في منتهى الشدة.

توصية بإقالة وزير الصحة السوداني

على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة إن اجتماعاً لشركاء الحكم في السودان، أوصى بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم، على خلفية إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت أمس ، تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1526،فيما سُجلت 4 وفيات جديدة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 74.