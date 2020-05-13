شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: بعض العلاجات نجحت في الحد من وطأة الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن بعض العلاجات حدّت على ما يبدو من وطأة فيروس كورونا، أو فترة حضانته، وأنها تركز على معرفة المزيد عن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج المرجوة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في مؤتمر صحفي: «لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جداً، أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه». وأضافت: «لدينا بالفعل بيانات إيجابية محتملة، لكننا بحاجة لأن نرى مزيداً من البيانات حتى نكون على يقين مئة في المئة»، معربة عن حذرها فيما يتعلق بتوقعات التوصل إلى لقاح، وقالت إن «هذا النوع من الفيروسات محير جداً، ومن الصعب إنتاج لقاحات له».

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل ضد «كوفيد-19»، عدد منها في مراحل التجارب السريرية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في إبريل أن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهراً على الأقل.

في الأثناء، حسمت دراسة جديدة، هي الأكبر من نوعها، الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الدراسة، أمس الأول، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وأظهرت أن كلوركين، الذي يستخدم أصلا لعلاج مرضى الملاريا، «ليس فعالاً» مع كورونا.

وكانت دراسة أخرى، نشرت الخميس الماضي، في مجلة «نيو إنجلاند» للطب أظهرت أيضا أن الدواء لا يحارب الفيروس. وحتى قبل نشر هذه التقارير، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمعاهد الوطنية للصحة، تحذيرات بشأن استخدام مرضى كورونا للدواء المثير للجدل.

مسمار في نعش الدواء

وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية ومستشار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: «لقد دقت الدراسة المسمار فعلياً في نعش هيدروكسي كلوروكين».

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وفحص الباحثون في الدراسة الأخيرة، التي أجريت بجامعة ألباني، بولاية نيويورك، 1438 مريضاً بفيروس كورونا، تم إدخالهم إلى 25 مستشفى في منطقة مدينة نيويورك.

وبعد الدراسات الإحصائية، تبين أن معدل الوفيات للمرضى الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكين جاء مشابهاً لأولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

كما ظهر أن معدل الوفيات بالنسبة لأولئك الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكوين، بالإضافة إلى المضاد الحيوي أزيثروميسين، متماثل أيضاً.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرضى الذين تناولوا تركيبة الدواء زاد احتمال تعرضهم للسكتة القلبية خلال فترة الدراسة بمعدل الضعف، وهو ما يؤكد أن مشكلات القلب تمثل أحد الآثار الجانبية المعروفة لهيدروكسي كلوروكوين، فضلا عن عدم فعاليته بالنسبة للفيروس.

أعراض جانبية خطيرة

وحذرت كندا، قبل أسابيع، من استخدام العقارين المضادين للملاريا، كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، لعلاج كورونا.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني أن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان بأعراض جانبية خطيرة، ويجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي.

(وكالات)