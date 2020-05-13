البابا فرنسيس للممرضين: شكراً على خدمتكم للإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم البابا فرنسيس، أمس الثلاثاء، شكره إلى الممرضين، خلال يومهم العالمي الموافق 12 مايو/أيار على «خدمتهم للإنسانية»، في ظل جائحة كورونا، داعياً في الوقت نفسه الدول إلى «الاستثمار» في أنظمتها الصحية التي يسودها إهمال.

وقال البابا في رسالة نشرت على موقع الفاتيكان الرسمي، وجهها بمناسبة اليوم العالمي للتمريض «شكراً لخدمتكم للإنسانية». وأضاف: «نشهد يومياً شجاعة وتضحية العاملين الصحيين، وخاصة الممرضات والممرضين الذين، وبمهنية وتضحية وشعور بالمسؤولية ومحبة للآخرين، يساعدون المصابين بالفيروس، مخاطرين حتى بصحتهم. والدليل على ذلك هو، للأسف، العدد المرتفع للعاملين الصحيين الذين توفوا وهم يقومون بخدمتهم بأمانة».وقال: «إن المسؤولية الأخلاقية تقود مِهَنِيّتكم، التي لا تقتصر على المعرفة العلمية والتقنية فقط، ولكنها تستنير باستمرار من العلاقة الإنسانية» مع المريض في الأوضاع الأكثر صعوبة.

وأضاف البابا: «سلطت الجائحة الضوء أيضاً، في العديد من البلدان، على الكثير من أوجه القصور في الرعاية الصحية. لذلك أتوجه إلى رؤساء الدول في أنحاء العالم، ليستثمروا في مجال الصحة كخير عام أوّلي، ويعززوا الهيكليات ويوظِّفوا المزيد من الممرضين، ليضمنوا للجميع خدمة رعاية ملائمة تحترم كرامة كل شخص».

وخلص البابا الى القول في رسالته «يحقُّ للممرضات والممرضين والقابلات، ويستحقون أن يتم تقديرهم بشكل أفضل»، مضيفاً «لذلك من الضروري أن ننمي مستواهم المهني، وأن نحسن كذلك، ظروف عملهم، ونضمن حقوقهم ليتمكنوا من تأدية خدمتهم بكرامة كاملة».