شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يصلي غداً بكل اللغات لرفع الوباء من أجل الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلن المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة عن بُعد، عن تدشين الموقع الرسمي لمبادرة للصلاة من أجل الإنسانية، على الإنترنت، الذي سيمثل قناة تواصل فاعلة لجميع المشاركين في هذه المبادرة، يوم غد الخميس، من أجل رفع خطر وباء فيروس كورونا، وسيكون بمثابة التوثيق الرقمي للبيانات، والفعاليات، ومشاركات الناس من جميع أنحاء العالم، وليكون النواة لأرشفة جميع المبادرات، والفعاليات، والأنشطة، والأحداث المستقبلية الخاصة باللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقال عبد السلام، خلال المؤتمر، إن العالم كله في الرابع من فبراير/ شباط من عام 2019 توجهت أنظاره إلى أبوظبي، حيث اجتمع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفي ظهر القامتين الدينيتين الأبرز في العالم كان أبناء حكيم العرب، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأبناء رفاقه حكام الإمارات، الذين وضعوا أيديهم في يد الإمام الطيب والبابا فرنسيس من أجل الإنسانية.

رداً على سؤال ”الخليج 365” حول توقيت المبادرة وأهميتها، قال عبد السلام: نحن بحاجة إلى هذه المبادرة اليوم، والأمس، وغداً، والتوجه إلى الله في كل المحن، جميع الأديان أوصت اتباعها بصدق التوجه إلى الله عند البلاء، والجميع يدرك أننا في بلاء لم يستثن أحداً، وهذه الدعوة في المقام الأول للعلم لأن الدين لا يتناقض مع العلم، مشيراً إلى أن المبادرة تم التفكير فيها خلال اجتماع اللجنة الأخير.. هذه الأزمة ستغير العالم إلى الأفضل.

وذكر أن التفاعل الكبير مع دعوة الصلاة من قادة وشعوب العالم يعزز التضامن الإنساني، ويمنحنا الأمل بتحقيق وحدة عالمية تقوم على مبادئ الأخوة الإنسانية، من أجل سلامة وأمن وصحة الجميع، مضيفاً أن تجمع العالم للصلاة، والدعاء لله لرفع الوباء، يجسد الحلم في وحدة إنسانية حقيقية يحتاج إليها العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى.. سنتضرع إلى الله بالصلاة، والدعاء، ونثق بأنه عز وجل، سيستجيب لرجاء ملايين القلوب النقية، والأيادي المرفوعة بالمحبة.

ورداً على سؤال آخر قال عبدالسلام، إن الجميع مطالب بأن يدعو ويصلي من بيته، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي، وعدم التجمع في حشود من أجل الصلاة في أي مكان.

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وقال المونسنيور يؤانس لحظي، سكرتير قداسة البابا فرنسيس، رداً على سؤال وجّهته ”الخليج 365” حول أعداد قادة الدول والشخصيات العامة الذين أعلنوا مشاركتهم، إن جميع أعضاء اللجنة فوجئوا بالأعداد الكبيرة التي تزيد كل لحظة، من قادة الدول، والهيئات، والفنانين، والشخصيات العامة التي أعلنت مشاركتها في المبادرة التي ولدت أثناء اجتماع اللجنة الأخير، في 31 مارس / آذار، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بسبب «كوفيد 19».

وأضاف أن دعوة اللجنة العليا تتكلم أيضاً عن العلم، وتطلب من الجميع الصلاة، كي يلهم الله العلماء، والباحثين، ليكتشفوا قريباً لقاحاً. وهنا تأكيد أنه لا يوجد تناقض بين الإيمان، والعلم، بل تكامل. فالعلم من دون إيمان يبقى من دون أفق، والإيمان من دون علم يبقى من دون دعم، وهذا من أهم درس لكوفيد 19، لنرفع إذاً، الأيادي نحو السماء، وندعو الله كي ينقذنا من هذه الجائحة، ويشفي المصابين، ويلهم الباحثين ويعزي الأسر التي فقدت أحباءها.

ورداً على سؤال آخر، قال إنه لا يوجد نص محدد، أو طريقة للدعاء، بل كل اتباع دين، أو طائفة، أو مذهب، مطالبون بالدعاء والصلاة، كلاً بطريقته.

وقالت إيرينا بوكوفا، الأمينة العامة السابقة «لليونسكو»، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إننا نحتاج إلى العمل معاً لنتجاوز هذه الأوقات العصيبة لأن العالم يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، مع عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية غير مسبوقة. وحتى الآن لم نصل إلى ذروة المرض في أفقر دول العالم، ولا يستطيع أحد توقعه، ونحتاج من 3 الى 6 أشهر أخرى لذلك أربعة مليارات شخص يعيشون في حالة حظر، والتوقعات للاقتصاد العالمي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ما يتسبب بحالة بطالة هائلة واضطرابات على جميع المستويات. والأنظمة الصحية في العديد من البلدان تتعرض لضغوط شديدة.

وأضافت إن عدم اليقين الاقتصادي، سيكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار في عام 2020، وفقاً لآخر تقديرات الأونكتاد. وتقدر منظمة العمل الدولية أن 1,25 مليار شخص، إما سيصبحون عاطلين عن العمل، وإما سيشهدون انخفاضاً في دخلهم. وتنبه منظمة الأغذية والزراعة إلى ضرورة ضمان سلسلة الإمدادات الغذائية والإنتاج. كما يمكن أن يتضاعف عدد الذين يعانون الجوع الشديد من 135 مليوناً، إلى 265 مليوناً.