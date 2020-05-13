حمدة اليماحي: تقديم البرامج الحوارية حلم أسعى لتحقيقه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:بكر المحاسنة

حمدة اليماحي مذيعة إماراتية واعدة يتسم أداؤها بالسلاسة ونجحت بسرعة في دخول قلوب المشاهدين من خلال إطلالتها ببرنامج «صباح الخير يا وطن»، إلى جانب «حول العالم» الذي يعرض حالياً على تلفزيون الفجيرة. تؤمن بضرورة التحلي بالثقافة والثقة بالنفس وطموحها تقديم برنامج حواري يتناول قضايا المجتمع العربي، للحديث أكثر عن مشوارها وتجربتها القصيرة التي تعلمت فيها الكثير، كان لنا هذا اللقاء.

* كيف كانت مراحل طفولتك ودراستك؟

- نشأت في إمارة الفجيرة، وقضيت فيها مرحلة طفولتي ودراستي وتعلمت الكثير من الأمور التي أسهمت في بناء شخصيتي، وبعد انتهاء مشواري في المدرسة وحصولي على شهادة الثانوية العامة التحقت بكليات التقنية العليا بالفجيرة، وتخصصت في دراسة الإعلام التطبيقي والاتصال الجماهيري.

* هل دخولك مجال الإعلام كان بالصدفة، أم خططت لذلك؟

- العمل في مجال الإعلام كان حلماً طالما راودني، وأنا الآن في طور تحقيقه على أرض الواقع ولكنني مازلت في بداية المشوار، ويومياً أتعلم شيئاً جديداً وأصقل مهاراتي.

* ما هي أبرز البرامج التي تقدمينها على قناة الفجيرة؟

- كنت أقدم مع مجموعة من الزملاء برنامج «صباح الخير يا وطن»، وهو صباحي يتناول مواضيع من الفن، والصحة والتنمية البشرية وغيرها الكثير في إطار عفوي يحمل طابعاً شبابياً يعكس التنوع في المجتمع الإماراتي، أما في رمضان أقدم برنامج «حول العالم» مع الإعلاميات مروة أحمد، ودعاء النمر، وأروى أحمد، ومن خلال البرنامج نجتمع يومياً ونختار إحدى الدول العربية للحديث عنها طوال الحلقة.



بحث وقراءة



* كيف تعدّين حلقات برامجك؟

-تحت إشراف إدارة البرامج يتم طرح المواضيع يومياً، ونقوم بالبحث والقراءة في تفاصيل كل موضوع من أجل إيصال المعلومة للمشاهد بطريقة سهلة وبسيطة ومشوقة، كما إننا كمذيعين نعمل على تثقيف أنفسنا وإثراء معلوماتنا بشكل دائم، فنحن نتعلم كل يوم أموراً جديدة.

*هل يرهقك الظهور على الشاشة يومياً؟

- لا، فأنا أستمتع بتقديم البرنامج بصحبة زملائي، وأصبح تلفزيون الفجيرة بيتي الثاني، الجميع فيه يحفزني على تقديم الأفضل فأصبح لديّ رصيد جيد من الخبرة العملية.

* لو طلبت منك إدارة تلفزيون الفجيرة التقدم بفكرة برنامج جديد من إعدادك وتقديمك، ماذا ستقترحين؟

- أرى نفسي في البرامج الحوارية التي تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية الهادفة التي تهم مجتمعنا العربي.

* هل تتذكرين إطلالتك الأولى على الشاشة؟

- لا يمكن نسيان أول ظهور لي على الهواء مباشرة، حينها شعرت بأنني حققت ما كنت أتمناه دوماً، وراضية تماماً عن إطلالتي الأولى، ولكنني دائماً أرغب بالأفضل، لذا أحاول تحسين أدائي والتجديد يوماً بعد يوم.

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دعم وتوجيه



*ما أصعب موقف واجهته على الهواء أو أمام الكاميرا خلال التسجيل؟

- كما ذكرت سابقاً أنا في بداية مسيرتي، لذا لم أواجه موقفاً صعباً على الهواء مباشرة بعد، ولكنني متأكدة أنه إذا واجهت موقفاً صعباً، فإن دعم وتوجيه إدارة التلفزيون سيجعلني أتخطاه بشكل سلس.

*ما هي الصفات الواجب توافرها في المذيعة الناجحة، والتي يجب التحلي بها؟

- يجب أن تتحلى بالثقافة وقوة الشخصية والثقة بالنفس، وتتخلى عن حب الظهور لأن ذلك من أهم الأمور التي قد تهدم المذيع.

* بعيداً عن الشاشة أين تمضين وقتك؟

- أقضي معظم وقتي في المنزل في قراءة الكتب أو الرسم، كما أنني أحرص على الرياضة يومياً لما لها من فائدة للجسم والعقل.



قضايا مهمة



* من هي أكثر شخصية نسائية تأثرت بها على المستوى الشخصي؟

- بالطبع أمي، فهي الداعم الأول لحلمي وهي من تساعدني على الاستمرار.

* ما أحلامك وتطلعاتك المستقبلية؟

- على الصعيد المهني، أحلم في الحصول على فرصة لتقديم برنامج حواري يتناول قضايا مهمة في مجتمعنا العربي وأسعى لتحقيق ذلك.