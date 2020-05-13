أبعاد الألغاز العلميّة

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هل تختلف فرحة العلماء عن فرح من سواهم؟ طار أهل الفيزياء الفلكية ابتهاجاً باكتشاف أقرب ثقب أسود إلى أرضنا. هو على مرمى حجر، في مقاييس المسافات الكونية. يبعد ألف سنة ضوئية، فقط. الواحدة عشرة آلاف مليار كيلومتر. المجموع: عشرة آلاف مليون مليون كيلومتر. علماء الفيزياء الفلكية مسافاتهم تنطبق عليها عبارة: «قريب بدو»، أي حين يقول لك البدوي إن المكان قريب، فعليك الاستعداد لرحلة.

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الآن تبدأ السخرية العلمية. لو كان العلماء قد اكتشفوا كوكباً كل حجارته ماس ونضار وياقوت ومرجان، لكانت البهجة العارمة مفهومة، وإن كانت البلاهة في منتهاها، لأن الذي سيصل إلى هنالك بعد عمر طويل، سيتذكر قول شاعرنا: «العود في أرضه نوع من الحطبِ». بسرعة الضوء (300ألف كم/ثانية) يجب أن يصبح شعاعاً. إذا قطع أربعة آلاف كيلومتر في الثانية، فسوف تطول الرحلة ثمانين ألف سنة، ومثلها للعودة، جنابك ترى أنها «ما تصرّفش»، ومثل العصر الكوروني: «خليك بالبيت» أحسن. المقصود ثقب أسود، أي إذا كان التباعد الاجتماعي التاجي مترين، فإن عدم ترك أربعين ألف كيلومتر بينك وبين الثقب الأسود، سيجرفك التيار في لمح البصر إلى فكي التمساح، حتى ولو كنت كوكباً أو نجماً. هذا الذي اكتشفوه صغير، فالمسكين لا يساوي أكثر من أربعة أضعاف شمسنا، التي تستطيع وضع مليون من كرتنا الأرضية في بطنها. لكنه والحق يقال هادئ، دمث الأخلاق غير مغرم بالافتراس.

العلماء اكتشفوه بالقرينة، وإلا فهو محتشم لا يحب الظهور. اكتشفوا منظومة ثنائية الشمس. شمساها أكبر وأشد إشعاعاً من شمسنا. لاحظوا أن إحدى الشمسين أسرع حركة من أختها، وكل أربعين يوماً ترابط في مدار جسم غير مرئي. عرفوا بالحسابات الدقيقة كتلة الجسم، فأدركوا أنه أربعة أضعاف الشمس، فأيقنوا أنه ثقب أسود لا محالة. المفاجأة كانت أنه أول نظام شمسي يُرى بالعين المجردة وله ثقب أسود. هذا الطاحن الهادئ واحد من أربعة وعشرين اكتشفوها حتى الآن، لكنها لا تساوي شيئاً قياساً على الثقب ما فوق العملاق في قلب سكة التبانة. السطحية تقول للثقوب السوداء: «هجرتك لا قلىً منّي ولكن.. رأيت بقاء ودّك في الصدود». (القلى: الترك والتخلّي).

لزوم ما يلزم: النتيجة الفكرية: في العلم، ما يلوح بلا جدوى قد يفتح آفاقاً للبشرية كل ذرة فيها عالم من الكنوز.

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