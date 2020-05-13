دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وفيات وفيات كورونا في كندا تتجاوز 5000 ورئيس الوزراء يريد إصلاح منظومة رعاية المسنين

أوتاوا (رويترز) - تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في كندا حاجز الخمسة آلاف حالة يوم الثلاثاء، وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة في دور رعاية كبار السن حيث كان يعيش ما يزيد على 80 في المئة من الضحايا.

وقالت وكالة الصحة العامة إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 2.9 في المئة إلى 5049 حالة من 4906 يوم الاثنين، وهي واحدة من أصغر أعداد الوفيات اليومية حتى الآن. وكندا هي الدولة الحادية عشرة التي تسجل أكثر من 5000 حالة وفاة.

وكانت دور الرعاية طويلة الأجل في أونتاريو وكيبيك، وهما الإقليمان الأكثر اكتظاظا بالسكان، الأكثر تضررا من وباء كورونا.

Advertisements

وقال ترودو للصحفيين "رأينا مآسي مفجعة في مرافق الرعاية طويلة الأمد وكذلك دور التمريض في جميع أنحاء البلاد؛ طاقم عمل مرهق ومساكن بها عدد قليل من الموظفين وعائلات حزينة".

وأضاف "هناك تحديات ضمنية خطيرة تواجه هذه المرافق، وفي الأشهر المقبلة ستكون الحكومة الاتحادية موجودة لمساعدة هذين الإقليمين على إيجاد حلول دائمة".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)