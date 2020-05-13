137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ولا توجد وفيات

من زكية عبدالنبي
الرباط (رويترز) - أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابات بمرض كوفيد- 19 في المغرب 6418 حالة.
وتعافت 180 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح مجموع المتعافين 2991 شخصا في حين لم تسجل أية حالة وفاة ليثبت عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس منذ بدء الجائحة في المغرب في 2 مارس آذار الماضي عند 188 حالة.
ومن جهة أخرى أعلن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أن المدارس في المغرب ستبقى مغلقة حتى سبتمبر أيلول المقبل, وستفتح استثناء في يوليو تموز المقبل للمرشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا.
وأُغلقت المدارس في المغرب في منتصف مارس آذار الماضي وتعتمد طريقة التعليم عن بعد للمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
(تحرير أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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