شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى: سنعقد جلسة اليوم ونرفعها لاعتذار الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، إنه سيكون موجوداً مع النواب اليوم، فى قاعة عبدالله السالم، رغم إعلان الحكومة عدم حضورها، مشيراً إلى أنه وجّه الدعوة إلى النواب لحضور الراغبين منهم اجتماع مكتب المجلس الذى سيلتئم بعد رفع الجلسة.

ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، أضاف الغانم، في تصريح، أنه تلقى أمس رسالة من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، يؤكد فيها احترامه للمجلس، وجهود السلطة التشريعية، ويطلب تأجيل جدول أعمال هذه الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر، لافتاً إلى أن الحكومة كانت لديها رغبة أولية في الحضور، إلا أنها طلبت التأجيل، "التزاماً بمذكرة السلطات الصحية التي وصلت إلينا نسخة منها".

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وذكر أن هذا الأمر يخص الحكومة وتقديرها، أما بالنسبة لنا في المجلس فسأحضر إلى قاعة عبدالله السالم، وإذا لم تحضر الحكومة فسأرفع الجلسة.

وأضاف: أنا دعوت النواب إلى اجتماع بمكتب المجلس (اليوم) استمراراً لسلسلة اللقاءات السابقة التي نتشاور فيها حول كيفية إبقاء الرقابة المالية على التعاقدات الحكومية أثناء أزمة كورونا، والتباحث في العوائق اللائحية والدستورية التي تحول دون عقد الجلسات إلكترونيا.

وأوضح الغانم أن نواباً طلبوا منه إرسال رسالة إلى الحكومة لاستعجال بعض القوانين وحل بعض الملفات على وجه السرعة، ومنها ما يتعلق بالمواطنين الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب العطلة، وهؤلاء بدون رواتب بسبب أمور إجرائية، إلى جانب عدة ملفات أخرى سبق أن تطرقنا لها في مؤتمرات صحافية سابقة.