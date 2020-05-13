شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يأمر بمساعدات عاجلة إلى الصومال لدعم جهود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى دولة الصومال، لدعم جهود مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) هناك، إضافة إلى تقديم يد العون ومساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة التى ضربت الصومال جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة شرق أفريقيا مؤخراً.

ووفقا لما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، تأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استجابة سريعة لنداء منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على الفور بتسيير رحلة جوية إلى العاصمة الصومالية مقديشو وعلى متنها أكثر من 35 طناً من التجهيزات الطبية والمعونات الإنسانية التي من شأنها تعزيز قدرة الصومال على التصدي لوباء كورونا، وكذلك دعم عمليات الإغاثة والإعاشة للآلاف من المتضررين من الفيضانات والذين أجبروا على هجر مساكنهم جراء السيول، ومن ثم توفير المقومات المعيشية الضرورية لهم.

وقال محمد إبراهيم الشيبانى، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية: "عملنا على الفور على تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحرصنا أن تكون الاستجابة السريعة للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ترجمة واقعية لرؤيته لتأسيس هذه المدينة لتوفير منصة داعمة ذات قدرات لوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية لاستضافة وتسهيل ومساعدة المنظمات والهيئات والأفراد الذين يعملون في مجال الإغاثة وخدمة المحتاجين، حتى يتمكنوا من العمل معاً كقوة مؤثرة واحدة لتحسين الظروف الصعبة التي قد يمر بها سكان مناطق مختلفة من العالم والتخفيف من معاناتهم".