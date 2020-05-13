وكالة: السعودية تحث دول أوبك+ على الالتزام بنسب الخفض المحددة لإنتاج النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة دعت دول أوبك وروسيا وغيرها من الدول المنتجة التي تشكل المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إلى الالتزام بنسب الخفض المحددة لإنتاج النفط "وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية". ونقل البيان عن الحكومة القول، إن السعودية ملتزمة بدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

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