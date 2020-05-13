السودان: تسجيل 134إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 104حالات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 1661حالة، بينها 80وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 173 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.