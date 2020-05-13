شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مليشيات الانتقالى تقوم بالاعتداءات والاستفزازات لوحدات الجيش في أبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تلقت بلاغات من قيادة محور أبين، تشير إلى وجود تحشيد لمليشيات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي في زنجبار وقرية الشيخ سالم ومنطقة الطرية. وأشار مجلي - في تصريح لـ (سبتمبر نت) اليوم الثلاثاء- إلى أن هناك استفزازات من تلك المليشيات لقوات الجيش الوطني في منطقة شقرة، بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش الوطني في منطقتي الكلاسي وشقرة، موضحا أن الوحدات العسكرية اضطرت إلى الرد على تلك الاستفزازات والنيران، والدخول في الاشتباك مع المليشيات.

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