موريتانيا..وفاة مصاب بكورونا بعد ساعات من تشخص إصابته

نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفاة مواطن بعد ساعات من تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأمر يتعلق بمواطن يبلغ من العمر 63 عاما كان يعمل بمحلٍ للبقالة في العاصمة نواكشوط.

وأضافت:"تنقل المريض بين عيادتين خصوصيتين حيث كان يتلقى العلاج دون أن يتم إخضاعه لفحص كورونا أو الاتصال بالوحدة الصحية الخاصة بمتابعة المرض مما يظهر تساهل هذه المؤسسات اتجاه التعليمات التى أصدرتها الوزارة.".

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وبحسب البيان فقد تم تطويق البقالة وحجر كل العاملين فيها، كما تم حجر أسرة المعني، وتتبع الوزارة مسار كل الذين خالطوه لتحديدهم والبدء فى حجرهم.



وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في موريتانيا إلى 9 إصابات بينها حالتا وفاة و6 حالات شفاء.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصرامة فى تطبيقها خصوصا غسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد فى الأماكن العمومية.

وحتى ليل الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و335 ألفًا، توفي منهم أكثر من 292 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و581 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.