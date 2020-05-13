كورونا..السودان يسجل 6 وفيات و134 إصابة جديدة

الخرطوم/الاناضول

سجل السودان الثلاثاء 6 وفيات و134 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة في بيان اطلعت عليه الاناضول أن العدد الكلي للاصابة بكورونا ارتفع منذ بداية الجائحة بالسودان الى 1661 حالة اصابة بالفيروس متضمنة 80 حالة وفاة.

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وأشارت الوزارة إلى تماثل 12 حالات للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين من الفيروس الى 173.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و335 ألف، توفي منهم أكثر من 292 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و581 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.





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