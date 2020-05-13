كورونا..السودان يسجل 6 وفيات و134 إصابة جديدة

الخرطوم/الاناضول
سجل السودان الثلاثاء 6 وفيات و134 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وأعلنت وزارة الصحة في بيان اطلعت عليه الاناضول أن العدد الكلي للاصابة بكورونا ارتفع منذ بداية الجائحة بالسودان الى 1661 حالة اصابة بالفيروس متضمنة 80 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى تماثل 12 حالات للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين من الفيروس الى 173.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و335 ألف، توفي منهم أكثر من 292 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و581 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.
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