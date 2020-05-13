غزة.. قطر تبدأ إجراءات توزيع منحة الزواج

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الثلاثاء، أنها بدأت إجراءاتها لتوزيع منحة تيسير زواج الشباب المعسرين في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي، في بيان: "اللجنة وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، بدأت إجراءاتها لتوزيع منحة تيسير زواج الشباب المعسرين في قطاع غزة".

وأوضح السفير العمادي "أنه من المقرر أن يستفيد من المنحة البالغ قيمتها 2 مليون دولار، 500 شاب من المحتاجين والمتأخرين في الزواج، بواقع 4 آلاف دولار لكل شاب، ممن تم اختيارهم وفق المعايير المحددة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بغزة".

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وأشار إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن رزمة المشاريع التي تم إعلانها لقطاع غزة في شهر فبراير/شباط الماضي، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة بغزة وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة".

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية "شهرية" مخصصة لإعانة الفقراء.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 14 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

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