السودان.. حظر تجوال في "كادقلي" إثر اشتباكات قبلية

الخرطوم/الخليج 365

فرضت السلطات الأمنية بولاية جنوب كردفان، جنوبي السودان، الثلاثاء، حظرا كليا للتجوال لمدة 3 أيام بمدينة كادقلي، عاصمة الولاية، إثر اشتباكات قبلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان، للأناضول، شهد سوق مدينة "كادقلي" صباح الثلاثاء، اشتباكات قبلية استخدمت فيها الأسلحة النارية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت الوكالة السودانية، عن الأمين العام لحكومة جنوب كردفان موسى جبر محمود، قوله إن "ما وقع من اشتباكات في سوق مدينة كادقلي وبعض أحيائها تم من قبل مجموعة خارجة عن القانون"، دون التطرق لعدد الضحايا.

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وأضاف محمود أن "الضالعين في هذه الأعمال ستطالهم يد القانون".

وأشار إلى أن اجتماع لجنة أمن الولاية (حكومية)، شدد على الالتزام الكامل بالحظر وعدم التحرك أو الخروج من المنازل، لافتا إلى أن "الأجهزة النظامية بسطت هيبتها على جميع المواقع لمنع أي إضرار بالأمن".

من جانبه، دعا وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، مواطني كادقلي إلى "وقف الاحتراب القبلي ونبذ العنف".

وتشهد بعض مناطق السودان بين الحين والآخر صراعات قبلية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.