ليبيا.. ميليشيا حفتر تتلقى "ضربات ثقيلة" بقاعدة الوطية

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، مساء الثلاثاء، توجيه "ضربات دقيقة" لتمركزات ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في قاعدة الوطية الجوية، غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للقوات، عبر صفحته بفيسبوك.

وقال المركز: "المدفعية الثقيلة لقواتنا البطلة وجهت ضربات دقيقة استهدفت تمركزات لميليشيات حفتر الإرهابية في قاعدة الوطية الجوية"، دون تفاصيل.

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ونهاية أبريل/نيسان الماضي، قال الناطق باسم قوات الحكومة الليبية محمد قنونو، إن قاعدة الوطية، أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار قاعدة الخادم بالمرج (شرق).

واضاف قنونو آنذاك أن "معظم الطائرات النفاثة والمسيرة أقلعت، في بداية العدوان على طرابلس، من هذه القاعدة، التي تحولت إلى غرفة عمليات رئيسية غربية لحفتر، بعد تحرير مدينة غريان (جنوب طرابلس)، لذلك كان تعطيل القاعدة من أولوياتنا".

وتنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك الميليشيات هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.

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