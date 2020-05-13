المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب "انتهاكات مركبة" في فلسطين

محمد ماجد - أيسر العيس/ الخليج 365

قالت منظمة حقوقية أوروبية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "انتهاكات مركبة" في بلدة يَعبَد شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل أحد جنوده.

وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان: "الجيش الإسرائيلي استباح بلدة يعبد في محافظة جنين (شمال)، وارتكب انتهاكات مركبة فيها، تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "استمرار عمليات إغلاق الطرق والمداهمات والاعتقالات الجماعية في البلدة الفلسطينية، تدل على توجه القوات الإسرائيلية لتصعيد اعتداءاتها، وتحويل أكثر من 30 ألف نسمة يعيشون فيها إلى رهائن، في إطار انتقامها وسياستها التي تنتهك قواعد القانون الدولي".

وتابع: "الاعتداءات الإسرائيلية جاءت تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي بعد إعلانها مقتل أحد الجنود الإسرائيليين بعد استهدافه بحجر ألقي من سطح إحدى البنايات خلال حملة دهم واعتقال نفذتها القوات الإسرائيلية فجرًا في بلدة يعبد".

ورصدت المنظمة 10 أنماط من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، منها "الاستخدام المفرط للقوة، وترويع المدنيين خلال عمليات الاقتحام، وتخريب محتويات المنازل، والحط من الكرامة الإنسانية، والمعاملة غير الإنسانية، والاعتقال".

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ولفت إلى أنه، وفق حصيلة أولية غير نهائية، اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 26 مدنيًا فلسطينيًا، منهم امرأتان، و6 أطفال، وأصابت 3 آخرين بجراح بالرصاص، فضلًا عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

واعتبر المرصد عمليات الاعتقال والتنكيل الجماعي فضلا عن حصار البلدة، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين".

وفي سياق متصل، اقتحم الجيش الإسرائيلي، بلدية يعبد، للمرة الثالثة منذ فجر اليوم.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن آليات عسكرية إسرائيلية، ترافقها جرافة، اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، وأغلقت مدخلها الغربي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته اعتقلت ما يزيد عن 10 فلسطينيين من بلدة يَعبَد بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل أحد جنوده بـ"حجر".

وفجر الثلاثاء، قتل الجندي عميت بن إيغال (21 عاما) من لواء غولاني، أحد ألوية النخبة في قوت المشاة، متأثرا بإصابته بحجر في رأسه أثناء اقتحام قوات من الجيش بلدة يعبد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.