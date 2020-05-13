مقتل 3 مدنيين في هجوم لـ"داعش" غربي العراق

الأنبار(العراق)/ سليمان القبيسي/ الخليج 365
قتل 3 مدنيين عراقيين وأصيب 4 بجروح، الثلاثاء، في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على منزلهم في محافظة الأنبار غربي البلاد، حسب مصدر عسكري بالجيش.
وقال الضابط وهو برتبة عقيد، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "تنظيم داعش هاجم بأسلحة متوسطة وخفيفة منزل منتسب بالشرطة في منطقة أبوذيبان شرق الرمادي مركز الأنبار".
وأضاف الضابط أن "الهجوم أوقع ثلاثة قتلى و4 مصابين بينهم نساء".
ولفت إلى أن "قوة أمنية نقلت الجثث إلى الطب العدلي والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".
يذكر أن هجمات "داعش" تزايدت في الفترة الأخيرة ضد القوات الأمنية والمدنيين في الأنبار، فيما تواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر داعش في الصحراء للقضاء عليهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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