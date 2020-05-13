ميناء جازان يصدر أكثر من 200 ألف طن من مادة الكلنكر منذ بداية 2020

نجح ميناء جازان منذ بداية العام 2020 بتصدير أكثر من 200 ألف طن من مادة الأسمنت الكلنكر العائد لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية والتي تعكس استمرارية الأعمال بالميناء في ظل جائحة كورونا، بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.

ويأتى ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لاستمرارية الأعمال التشغيلية في الموانئ السعودية ومنها ميناء جازان لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتيسير الحركة التجارية في المملكة، وذلك في ظل القدرات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء لمناولة مختلف أنواع وأحجام البضائع.

الجديد بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ قامت بزيادة المساحات المؤجرة داخل ميناء جازان لإقامة مشاريع استثمارية وتوفير مساحات لأنشطة الاستيراد والتصدير ، حيث تم تخصيص مساحة 10,000 آلاف متر مربع لتصدير الأسمنت والكلنكر ، وذلك في إطار تشجيع القطاع الخاص وزيادة الفرص الاستثمارية.