الموارد البشرية تحدد مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام نهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان والعودة للعمل يوم الأحد الموافق 8 شوال.
وأفادت أن إجازة القطاع الخاص، حسب نظام العمل، أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.
وأكدت الوزارة أن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه يحق لكل عامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
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