شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وصول 150 مواطناً إلى مطار حائل قادمين من الأردن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصلت إلى مطار حائل الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة تحمل عدداً من المواطنين والمواطنات القادمين من خارج المملكة.

ووصل على متن الطائرة 150 مواطناً ومواطنة قادمين من العاصمة الأردنية عمّان.

ونُقل المواطنون القادمون إلى دور الإيواء المخصصة للحجر الصحي؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

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