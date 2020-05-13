دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اليونان تؤكد إصابة اثنين بفيروس اليونان تؤكد إصابة اثنين بفيروس كورونا ضمن مهاجرين يخضعون للحجر الصحي

أثينا (رويترز) - قالت مصادر بوزارة الهجرة اليونانية يوم الثلاثاء إن الفحوص أكدت إصابة مهاجرين اثنين وصلا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أنهما كانا معزولين بعيدا عن مخيمات اللاجئين على الجزيرة.

وذكرت المصادر أن الاثنين وصلا إلى ليسبوس في السادس من مايو أيار. وأضافت أنه منذ الأول من مارس آذار يتم وضع كل من يصل إلى الجزيرة في الحجر الصحي بمنشأة منفصلة دون اتصال مع المجموعات الأكبر من طالبي اللجوء في المنشآت الأخرى بالجزيرة.

وبرغم سنوات من التقشف وضعت أعباء كبيرة على نظام الرعاية الصحية في البلاد، تمكنت اليونان من احتواء تفشي مرض كوفيد-19. وبحلول يوم الثلاثاء أعلنت السلطات تسجيل 2744 إصابة منذ ظهور التفشي و152 وفاة، وهي أرقام ضئيلة إذا ما قورنت بجيرانها.

وبدأت اليونان في الرابع من مايو أيار تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ منتصف مارس آذار.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)