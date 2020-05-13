شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق تعلن انخفاض العائدات من النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت جينين هينيس-بلاسخارت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اليوم الثلاثاء إحاطة لمجلس الأمن حول التقرير الأخير للأمين العام بشأن آخر التطورات في العراق.

قالت بلا سخارت، أن تفشي جائحة فيروس كورونا عالمياً والهبوط الحاد في أسعار النفط فاقم الأوضاع في العراق قائلة " نكرر دعمنا للسلطات العراقية" قائلة " أن التحزب والمصالح الضيقة لابد أن تتراجع أمام القضية الوطنية الأكبر ومصلحة الشعب العراقي في هذه المرحلة التي تشهد أزمات حادة".

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وأشارت إلى أنه يتوجب تحويل التطلعات الهامة التي قدمتها الحكومة مؤخرا على نحو عاجل إلى أفعال، مضيفة " العراق ليس لديها رفاهية الوقت " لافتة إلى " أود أن أكرر الحاجة الملحة للمساءلة والعدالة فيما يخص العديد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين الأبرياء".

ولفتت بلا سخارت إلى إنخفاض عائدات العراق الشهرية من النفط من 6 مليارات دولار إلى 1.4 مليار دولار خلال شهرين، مشيرة إلى إن الحاجة إلى توسيع قاعدة الإيرادات العراقية لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن قائلة " فقد تم الإعلان بوضوح أنه يتعين على العراق تقليل الاعتماد على النفط،وإصلاح البنية التحتية الأساسية وتطويرها ومعالجة تضخم الخدمات العامة وعدم كفاءتها وبناء مؤسسات دولة تمتلك مقومات البقاء وتلبي احتياجات السكان.

مضيفة " المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9.7 في المئة خلال عام 2020، مع ازدياد معدلات الفقر إلى ما يقارب 40 في المئة. كما يتوقع وقوع خسائر كبيرة في دخل العمالة فضلاً عن تضاؤل الفرص الاقتصادية".