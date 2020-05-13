أنور قرقاش يحيي ذكرى "زايد":حيّا معنا من خلال دولة الاتحاد والنهضة المباركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، ذكرى الشيخ زايد، قائلا:" نترحم على زايد الخير وهو الذي يبقى حيّا معنا من خلال دولة الإتحاد والنهضة المباركة".

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تبقى ذكرى الشيخ زايد رحمه الله حاضرة في الوجدان وفي كل نبض. نترحم على زايد الخير وهو الذي يبقى حيّا معنا من خلال دولة الإتحاد والنهضة المباركة التي قادها بنجاح وتميز، ومن خلال القيم السامية الأصيلة التي زرعها، والتي ستبقى لتلهم مسيرة الأجيال المقبلة".

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أنور قرقاش

وفى سياق متصل احتفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بـ"يوم زايد للعمل الإنسانى"، مشددا على تجديد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون.

وقال محمد بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"سيظل الشيخ زايد رحمه الله رمزًا عالميًا للخير والإنسانية.. وفي " يوم زايد للعمل الإنساني" نجدد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون..ما أحوج العالم اليوم إلى استلهام إرثه الثري لتعزيز التضامن والتكافل بين الناس في ظل الظروف التي تمر بها البشرية".