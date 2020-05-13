شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى: العودة الشاملة نجحت في إجلاء 34 ألف مواطن من 103 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح الشيخ الدكتور أحمد ناصر، في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عبر آلية (أون لاين)، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، التي عقدت اليوم (أون لاين) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن تنفيذ خطة (العودة الشاملة)، تم عبر أربع مراحل انتهت المرحلة الأخيرة منها مساء يوم الأربعاء الماضي، والتي كانت الأكبر؛ حيث تم خلالها إجلاء 29 ألفا و168 مواطنا من 58 دولة، بينما شهدت المراحل الثلاثة الأولى عودة 4 آلاف و890 مواطنا.



وأضاف أن المرحلة الخامسة من خطة (العودة الشاملة) بدأت صباح اليوم، لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين بريا بالسعودية، والتي ستستمر حتى يوم 20 مايو الجاري، لافتا إلى عودة 366 مواطنا اليوم عبر منفذ النويصيب الحدودي البري بين البلدين، من إجمالي 4117 مواطنا بالسعودية سجلوا بياناتهم حتى الآن بمنصة (معاكم) التي دشنتها وزارة الخارجية الكويتية الشهر الماضي لتسجيل المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة إلى البلاد.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي بالتسهيلات التي قدمتها السلطات السعودية، لتيسير عملية إجلاء المواطنين الكويتيين، والتي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.



كما أعرب الشيخ الدكتور أحمد ناصر عن شكره للفرق العاملة في كل القطاعات الرسمية والتطوعية، والتي بلغ أعضاؤها 12 ألفا و350 شخصا، والذين عملوا بروح الفريق الواحد وبانسجام وتفاني.