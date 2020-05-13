شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يبحث مع السفير الصينى تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير الخارجية اليمني استعرض الجهود الأممية لعملية السلام وتطورات الأوضاع في بلادنا بما في ذلك تداعيات استمرار المجلس الانتقالي في تمرده وعدم التزامه بتنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خطوة هامة لطي صفحة أحداث أغسطس المؤسفة وضرورة ملحة للملمة الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، مشدداً في نفس الوقت على حق الحكومة وجيشها الوطني في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة مواطنيها.



وثمن الحضرمي دعم الصين للحكومة الشرعية ولجهود المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفث..مؤكداً موقف بلادنا الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.



من جهته، اكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة اراضية، مجدداً الدعوة لضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود في المرحلة الراهنة لمكافحة جائحة كورونا.

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